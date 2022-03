No Campeonato Nacional de Corta Mato Curto, disputado no passado sábado no Parque do Lazer da Cidade Desportiva, em Guimarães, o Liberdade FC fez-se representar por quatro atletas, destacando-se as prestações das juvenis Inês Sousa, que foi quarta, e Beatriz Faria que terminou na 15.ª posição. O Liberdade FC colocou, assim, as suas duas atletas no Top15 nacional. Em juniores, Eduardo Salazar foi 18.º. A atleta sénior Tânia Silva concluiu a prova no 24º lugar.

No domingo, nos 20km do IV Trail Rota do Bolinhol, em Vizela, Armindo Araújo venceu em Veteranos 55. Ainda no domingo, no Duatlo de Famalicão, a dupla Tânia Silva e Tiago Ferreira, do Boavista FC BTT, conseguiram o segundo lugar.