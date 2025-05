Famalicão: Concerto em Esmeriz para homenagear Nossa Senhora

Na tarde deste sábado, em Oliveira São Mateus, o Partido Socialista realiza uma festa-comício no Parque de Lazer do Quinteiro. Entre as 12 e as 17 horas, o evento conta com a presença de Pedro Nuno Santos, secretário-geral do partido, numa tarde que promete ser de convívio e animada, particularmente com o concerto do popular cantor Augusto Canário. A entrada é livre.

Na iniciativa, que se insere na campanha para as eleições legislativas, também estará Eduardo Oliveira, candidato do PS à presidência da Câmara Municipal de Famalicão, bem como outras figuras socialistas locais e nacionais.