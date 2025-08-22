Famalicão: Concerto “Isto é sobre Jesus” com recolha de alimentos para famílias carenciadas

O jovem Pedro Santos dá o mote para o jogo deste domingo, no dérbi minhoto entre Famalicão e Gil Vicente. O jogador sinaliza que o grupo «está coeso, confiante e vamos encarar o jogo para vencer, tal como encaramos os outros. Esperemos que os três pontos venham para nós».

O adversário, que vem de uma derrota, 0-2, com o Porto, não deixa de ser «uma equipa competitiva, mas nós também somos. Vencemos as duas primeiras partidas e sem sofrer golos». A confiança é total, acrescida do apoio dos adeptos. Ainda recente no clube, Pedro Santos já sentiu o fervor dos famalicenses, em particular na última jornada. «Em Rio Maior, a tantos quilómetros de distância, acompanharam-nos, fizeram-se ouvir e foram fundamentais naquela vitória (0-1, sobre o Tondela)».

Chegado este verão ao clube, depois do empréstimo ao Moreirense, pelo Benfica, o jovem avançado diz que a integração «tem sido fácil», até pelas presenças de Rodrigo Pinheiro, Gustavo Sá e Mathias de Amorim, companheiros na seleção nacional sub-21. No entanto, sublinha, «acabei por criar outras relações mais fortes» num grupo «onde fui bem acolhido».

Em Famalicão, Pedro Santos espera jogar mais do que na época passada. Reconhece que já «sabia que seria difícil entrar de caras no onze, mas sou competitivo e quero conquistar o meu lugar», embora sabendo «que temos um plantel de grande qualidade, mas estamos todos a jogar pelo mesmo». Sente-se, por isso, «mais confiante e tenho vindo a conquistar o meu lugar aos poucos», tendo já sido utilizado nas duas primeiras partidas.

O FC Famalicão recebe, este domingo, o Gil Vicente. Às 15h30, no Estádio Municipal, disputa-se a terceira jornada da I Liga. O Famalicão soma duas vitórias, enquanto que os gilistas têm uma vitória e uma derrota. Em caso de vitória do conjunto famalicense será igualado o melhor arranque de sempre no campeonato nacional: três vitórias consecutivas, feito conseguido na época passada.