Famalicão: Concerto Mariano e feirinha no Dia da Mãe

No dia 4 de maio, a igreja de São Miguel o Anjo, em Calendário, acolhe um Concerto Mariano Dia da Mãe, a partir das 21h30. Na iniciativa participam os vários grupos corais e o Agrupamento de Escuteiros 291, da paróquia de São Julião. A entrada é livre.

Feirinha da Liga de Amigos

No dia seguinte, a Liga de Amigos do Centro Social de Calendário realiza a “Feirinha Dia da Mãe”. O evento decorrerá antes e depois das missas no salão paroquial, às 8h30, 10h30 e 12h. Haverá venda bolos, plantas, legumes e vários artigos relacionados com o dia da mãe.