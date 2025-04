Famalicão: Concerto Pascal na igreja de São Miguel-o-Anjo

Na noite desta terça-feira, os sub-23 do Famalicão jogam a partida que pode dar um inédito título nacional do escalão. O jogo é às 20h15, no Estádio Municipal, sendo o último da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação. O Sport Clube União Torreense é o adversário do jogo que poderá culminar em mais um momento marcante na história do clube famalicense que, obrigatoriamente, terá de vencer.

Para esta partida a entrada é gratuita para sócios e público, sob as seguintes condições:

– necessário o levantamento de bilhete, que poderá ser efetuado na Loja Oficial (a partir deste sábado) e na bilheteira do Estádio Municipal (a partir das 18h45 do dia de jogo)

– Os sócios detentores de lugar anual não necessitam de levantar bilhete, devendo apresentar o cartão à entrada. O lugar reservado para os jogos da equipa principal mantém-se para esta partida

– Os sócios (não detentores de lugar anual) podem levantar bilhete para a Bancada Poente (até esgotar) e Bancada Nascente (Bancada Placard.pt)

– Os bilhetes para o público serão destinados exclusivamente para a Bancada Nascente (Bancada Placard.pt).

O resultado desta partida dá um inédito vencedor à sexta edição da prova reservada para as equipas sub-23. O Estoril já venceu por três vezes, Desportivo das Aves e o Estrela da Amadora têm um título cada um.

Com a melhor defesa da fase final (9 golos sofridos) e a equipa com o máximo de jogos sem perder (7), o Famalicão chega ao jogo decisivo depois 14 vitórias, 8 empates e 5 derrotas (menos derrotas da prova) no cômputo da época (27 jogos), e com 7 vitórias, 5 empates e uma derrota se olharmos, apenas, para o apuramento de campeão (13 jogos disputados). Em termos gerais, o treinador Rui Tomé utilizou 38 jogadores e Tomás Oliveira foi o único que marcou presença nos 27 jogos oficiais.

São estes os números da equipa sub-23 do Famalicão, liderada há três temporadas por Rui Tomé. O treinador de 41 anos tem mostrado qualidades e a confirmá-lo é o facto do Famalicão ser a única equipa a conseguir três pódios consecutivos (2.º lugar há dois anos, em igualdade pontual com o campeão Estrela, e um 3.º lugar em 2024) e, no balanço das últimas três fases finais, ser também a equipa com maior número de pontos.

Falta o título… que pode acontecer na noite desta terça-feira