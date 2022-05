Famalicão: Concerto solidário a favor do Movimento Mulheres ComVida

Miguel Mesquita, do Ténis Clube de Famalicão, venceu o 18º Torneio da Cidade da Régua que decorreu no Clube de Caça e Pesca do Alto Douro.

O atleta famalicense, na final + 35, defrontou o primeiro cabeça de série do torneio, Pedro Teixeira, e venceu em dois sets: 7-6(4) e 6-1.

Com esta vitória, Miguel Mesquita entrou no top 50 do Ranking Nacional +35.