Famalicão: Concertos de Ano Novo de 3 a 5 de janeiro

O PS de Famalicão agendou mais um encontro “Pensar 2025” para a próxima segunda-feira, dia 25 de novembro, às 21h00, no café concerto da Casa das Artes.

Vários profissionais vão estar reunidos em torno da temática “Saúde para todos”, entre eles Cláudia Vieira, subcoordenadora da unidade de investigação clínica do IPO do Porto; Ivo Sá Machado, ex-diretor ACES do Médio Ave; Salazar Coimbra, diretor clínico do Hospital Narciso Ferreira; Jorge Mourão, administrador de Carreira; Clara Vieira e Helena Silva, médicas Pediátricas da ULS Médio Ave; Francisco Freitas, Podologista na ULS Médio Ave e Sandra Santos, Psicóloga da ULS do Médio Ave.

O encontro vai ser moderado por Eduardo Oliveira, presidente da Comissão Política do Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão que vê a iniciativa como uma forma de “ouvir os famalicenses, sinalizar os problemas atuais, debater ideias para sua resolução e pensar numa visão futuro no sentido de garantir mais e melhor qualidade de saúde para todos” não esquecendo que esta ação visa também “construir o programa do PS para as próxima autárquicas”.