Famalicão: Concertos de Natal na antiga e nova matriz

O plantel do FC Famalicão, depois do treino que vai realizar esta sexta-feira, terá um curto período de férias, para pausa natalícia. Os jogadores regressam ao trabalho na terça-feira, dia 26 de dezembro, para preparar a deslocação ao Estádio da Luz, no dia 29 de dezembro.

João Pedro Sousa tem praticamente todo o plantel à sua disposição, muito embora haja dúvidas sobre a utilização de Riccieli e Puma Rodriguez. Os dois jogadores estiveram ausentes da partida com o Estoril: o capitão com uma mialgia na coxa esquerda e o avançado com uma lesão tendinosa da face posterior da coxa. Já Lacoux e Aranda já recuperaram da gripe que os afastou da mesma partida.

O último jogo do ano de 2023 do FC Famalicão é com o Benfica. O encontro, da 15.ª jornada da I Liga, começa às 18.45 horas de 29 de dezembro.

O Famalicão já tem à venda os bilhetes, na Loja Oficial, sob as seguintes condições: bilhete de jogo – 15 euros (venda na Loja Oficial até às 12 horas do dia 29 de dezembro); bilhete + viagem – 30 euros (marcação até às 19 horas de quinta-feira, dia 28 de dezembro; saída do autocarro às 13 horas). O autocarro estará dependente do número de inscrições.

Foto: FC Famalicão