Famalicão: Concertos de Pop, Rock e Canções de Abril na Casa do Artista Amador

Esta terça-feira, 22 de abril, a Associação Comercial e Industrial de Famalicão vai a votos para escolher um novo presidente, que substituirá Xavier Ferreira, no cargo deste 2015. O ato eleitoral, com duas listas, decorre entre as 14h00 e as 18h00, na sede da ACIF, na Rua Adriano Pinto Basto, 94, 1.º andar.

Carlos Correia encabeça a lista A, que incorpora alguns dos elementos da anterior direção, a começar pelo cabeça de lista que era vice-presidente da direção. Entretanto, surgiu outra lista, liderada por Hélder Costa.

A lista de Carlos Correia tem Xavier Ferreira como candidato à Assembleia Geral, e Miguel Freitas como candidato ao Conselho Fiscal.

Hélder Costa (lista B) escolheu Ana Maria Silva, da empresa Egosport, para a Assembleia Geral, e Cristina Correia, da Churrascaria Lafões, para o Conselho Fiscal.

Carlos Correia sustenta que a sua lista tem alguns elementos da anterior direção, «com experiência de organização da ACIF», e 14 pessoas diferentes que «têm novas ideias e outra energia», para «fortalecer o comércio e a indústria local com projetos inovadores e soluções eficazes para os desafios do setor».

O candidato da lista B acredita ser portador de uma proposta mobilizadora para «empreender a mudança» no comércio, na indústria e nos serviços, que diz não vir para dividir, mas para construir.

Quanto a propostas concretas, Carlos Correia afirma que um dos maiores desafios é o projeto dos Bairros Comerciais Digitais. «O comércio mudou rapidamente, fazem-se muitas transações online, e o comércio local terá que se adaptar a essa nova realidade», realça. A estratégia passa por criar uma plataforma de fácil utilização, para as pessoas instalarem nos seus telemóveis. Um dos grandes desafios será mobilizar os comerciantes nesse sentido, sabendo que alguns já têm mais idade e menos vocação para as novas tecnologias. Contudo, o candidato sustenta que a sua equipa tem pessoas com conhecimento técnico suficiente para a concretização deste projeto.

A cooperação institucional é outro dos propósitos de Carlos Correia. «Temos tido projetos com a Câmara, mas queremos aprofundar mais essa relação. Temos a campanha de Natal que já existe há muitos anos e, mais recente, o projeto dos Bairros Comerciais Digitais. É fundamental trabalharmos em conjunto e partilharmos sinergias», responde Carlos Correia.

Hélder Costa, empresário e fundador da FILBOAT, e rosto da Lista B às próximas eleições da Associação Comercial e Industrial de Famalicão, assenta a sua candidatura em três eixos: “Inovar + Digitalizar + Impulsionar” que, segundo Hélder Costa, se traduzem em 10 medidas consideradas «decisivas» para o futuro da Associação. Entre elas, a valorização dos empresários locais, a modernização dos serviços da associação e o impulso ao desenvolvimento económico sustentável de Famalicão. «Queremos dar à ACIF a dimensão que a mesma é merecedora no panorama empresarial do concelho».

«A nossa candidatura nasce da convicção de que a ACIF precisa de um novo impulso e de uma visão mais alinhada com os desafios reais dos empresários de Famalicão. Queremos uma associação mais próxima, moderna e útil, com capacidade para escutar, agir e criar valor. Não é uma candidatura para dividir, mas para construir — com ambição, profissionalismo e espírito de missão», afirma Hélder Costa.

Os dois candidatos pugnam, também, pelo crescimento da base de associados da associação, com particular destaque para a indústria.