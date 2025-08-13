Famalicão: Concluídas obras de alargamento de avenida junto à Casa de Camilo

Estão concluídas as obras de alargamento e repavimentação da Avenida de São Miguel, entre o Centro de Estudos Camilianos e a Casa-Museu de Camilo, em Seide.

O projeto contemplou a ampliação da via e do passeio, o que veio a melhorar significativamente a acessibilidade e a segurança tanto para veículos como para peões. A intervenção é vista como um passo importante para modernizar a avenida e facilitar a circulação na zona, dando mais valor à ligação entre dois pontos culturais de referência da cidade.