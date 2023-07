Famalicão: Concurso da bifana em Vale S. Martinho

A Mostra Comunitário e as comemorações do Dia da Freguesia de Vale S. Martinho decorrem este fim de semana. A mostra de saberes e sabores desta localidade pode ser vista e visitada durante o sábado, na Praceta da Escola, com abertura às 10 horas, com múltiplas atividades, incluindo, na noite deste dia, o Concurso da Bifana e um espetáculo musical.

No domingo, às 9h30, decorre uma homenagem aos autarcas falecidos, seguida de eucaristia, às 10 horas. A sessão solene do Dia da Freguesia, no salão do Grupo Recreativo de VS Martinho, começa às 11h15.

O programa da Mostra Comunitária é o seguinte:

10h00 – Abertura da Mostra

10h15 – Caminhada cultural (Carmen Ribeiro)

12h30 – Almoço nas tasquinhas das associações

15h00 – Torneio de atletismo (Atlético clube Vale São Martinho)

16h00 – Canção do beijinho (Associação de pais)

17h00 – Jogo de futebol: memórias (Grupo recreativo V.S. Martinho)

18h30 – Apresentação da marcha infantil (ATL de V.S. Martinho)

19h00 – Pista de jogos à escuteiro (CNE de V.S. Martinho)

20h00 – Jantar nas tasquinhas das associações

20h30 – Concurso da Bifana

21h00 – Espetáculo de Dança Tradições (Marlene Dias)

22h00 – Espetáculo Musical (Ricardo Campos)