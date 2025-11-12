Famalicão: Concurso da Melhor Rabanada de Castelões

No âmbito das celebrações natalícias, a Junta de Freguesia de Castelões promove um Concurso da Melhor Rabanada de Natal. O objetivo é a promoção da tradição, partilha e criatividade gastronómica dos habitantes da freguesia.

A degustação e avaliação das rabanadas terá lugar no dia 13 de dezembro de 2025, pelas 16h00, nas instalações da Junta de Freguesia de Castelões.

Os amantes da doçaria podem inscrever-se até 10 de dezembro, em info-geral@jf.casteloes.com ou pelos telefones 252 992 061 ou 967 448 991.

«Participe e ajude-nos a eleger a verdadeira rainha das mesas de Natal de Castelões», desafia a Junta.

Podem participar todos os residentes, naturais ou pessoas com ligação à freguesia de Castelões. Cada participante poderá concorrer apenas com uma receita de rabanadas. Elas devem ser confecionadas previamente e entregues no local do concurso até 30 minutos antes do início da degustação. Devem ser apresentadas prontas a servir, em quantidade suficiente para a degustação pelo júri (mínimo de 6 unidades). Não serão aceites rabanadas de compra ou pré-fabricadas.

O júri será composto por 3 a 5 elementos designados pela Junta de Freguesia de Castelões, podendo incluir representantes de associações locais, especialistas gastronómicos ou convidados.

Critérios de avaliação: aspeto e apresentação – até 25 pontos

Sabor e textura – até 40 pontos; originalidade / criatividade – até 20 pontos; tradição e ligação ao Natal – até 15 pontos; em caso de empate, o júri decidirá por consenso.

Quanto a prémios: 1.º lugar: 100 €, 2.ª posição 75 €, 3.º Prémio: 50 €.

Os resultados serão conhecidos no final da degustação e serão divulgados nas redes sociais e meios oficiais da Junta.