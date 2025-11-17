Concelho

Famalicão: Concurso de fotografia de Natal em Pedome

“Memórias e Tradições de Natal” é o tema do concurso de fotografia promovido pela Junta de Freguesia de Pedome que convida a comunidade a partilhar os momentos, os rostos e as tradições que fazem parte da magia natalícia. «Mostra-nos o que torna o teu Natal especial — as luzes, o presépio, a mesa em família ou aquele gesto que nunca se esquece», desafia a autarquia local.

A participação neste concurso termina a 10 de dezembro e as fotografias devem ser enviadas para junta-pedome@sapo.pt

A fotografia mais votada será utilizada para o postal de Natal desta autarquia

O júri é composto por um representante das associações e movimentos religiosos da freguesia.

Famalicão: 365 Running Project vence Castanha Trail

A equipa 365 Running Project somou 11 pódios individuais e dois coletivos na 3.ª edição da Castanha Trail, nos trilhos de Brufe, desafiando as duras condições climatéricas, que foram um obstáculo adicional, mas também um fator extra de beleza singular do percurso, uma organização da Associação Bicicletas Temos Todos – Brufe BTT.

No coletivo, a equipa masculina terminou no primeiro lugar e a equipa feminina conquistou o 2º lugar. Na vertente individual, Luís Gonzaga conquista o 1.º lugar da geral e também o 1.º lugar do escalão M35, com o tempo de 1h08min; Zé Luís garantiu o 3.º lugar da geral e o 2.º no escalão sénior, com o tempo de 1h11min, seguido pelo seu colega, apenas a 1 segundo, Marko Santos, que alcança a 4ª posição da geral e a 2ª no escalão que representa, M35. Zé Silva ficou em 5.º lugar da geral e 3.º do escalão Sénior, com um tempo de 1h12min, enquanto Renato Oliveira alcançou a 6ª posição da geral e o 1.º lugar no escalão M40, completando a prova em 1h15min.

Na equipa feminina, Ana Freitas garantiu o 3.º lugar da geral e o 1.º lugar do escalão F50, com um tempo de 1h26min; Sandra Castro alcançou a 1ª posição do escalão F35, completando a prova em 1h31min; Ana Carneiro conquistou o 2.º lugar do escalão F50, com 1h55min.

Além dos atletas que subiram ao pódio, outros membros da equipa também desempenharam um papel crucial nos resultados. Erick Araújo, Tiago Oliveira, Pedro Silva, José Rodrigues, Sara Machado e Miguel Silva contribuíram com o seu esforço, dedicação e apoio à equipa, ajudando a garantir o sucesso coletivo da 365 Running Project.

Famalicão: Alunos da Didáxis participaram na Web Summit

Alunos da Didáxis, das áreas de Ciências e Tecnologias e Ciências Socioeconómicas, visitaram a Web Summit 2025, que decorreu em Lisboa. Viajaram acompanhados pelos professores Paula Carvalho e Francisco Carvalho, para mergulhar no universo da inovação, tecnologia e empreendedorismo.

Esta viagem dos estudantes foi uma oportunidade de contactar de perto com as mais recentes tendências tecnológicas, empresariais e sociais.

«Foi um dia repleto de inspiração, aprendizagem e novas ideias, com palestras e experiências enriquecedoras que reforçaram a ligação entre o que se aprende em sala de aula e o mundo real da ciência, tecnologia e economia», descrevem. «Uma experiência que nos mostrou o futuro… hoje!», acrescenta.

Famalicão: Feirinha de Outono na Escola Nuno Simões

A Associação de Pais da EB 1,2 Nuno Simões, em Calendário, realiza esta quinta-feira, uma Feirinha de Outono para angariação de fundos. A iniciativa decorre entre as 8 e as 18h30 e promete um dia de convívio, acompanhado de sabores tradicionais, como doces caseiros, bolos e café. Também pode para levar legumes e frutas.

Toda a verba angariada será utilizada em atividades e projetos que beneficiam diretamente as crianças.

Famalicão: Nuno Costa “navega” para a vitória em Espanha

O famalicense Nuno Costa, navegador de ralis e todo-o-terreno, alcançou este fim de semana um excelente resultado no Rallysprint de Aceituna y lo Higo, em Guareña, Espanha. Em dupla com o piloto espanhol Pantaleon Rubio, aos comandos de um CanAm Maverick R, garantiu a vitória na Classe Buggy e o segundo lugar da geral.

Sobre este desempenho, Nuno Costa refere que «foi um fim de semana perfeito e mais um passo importante na evolução como navegador, ainda por cima sendo a minha primeira prova em Espanha».

O piloto Pantaleon Rubio, que está a poucos pontos de conquistar o título de campeão na Classe Buggy, notou que foi uma corrida rápida «e exigente, com um ritmo muito forte. Esta vitória dá-nos motivação extra para a última prova do campeonato, em Jerez de los Caballeros».

Famalicão: PS quer IMI na taxa mínima

O Partido Socialista pretende que o município aplique a taxa mínima de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), fixada nos 0,3%, e quer que a redução da taxa de IMI seja fixada em 140€ para agregados familiares com três ou mais dependentes a cargo e 70€ para agregados familiares com dois dependentes a cargo. Desde que tenham domicílio fiscal em prédio destinado a habitação própria e permanente.

Segundo os eleitos socialistas, a aplicação da taxa mínima do IMI e a fixação da redução da taxa para agregados com dois ou mais dependentes são «instrumentos essenciais para apoiar os agregados familiares num contexto de pressão financeira e valorização crescente dos imóveis». A estrutura socialista acrescenta que é preciso «promover uma fiscalidade mais justa, aliviar o esforço das famílias, reforçar a coesão social e contribuir para uma melhor qualidade de vida no concelho».

O documento, assinado pelos vereadores socialistas, foi entregue nos serviços municipais para ser analisado e votado em reunião de Câmara. Se for aprovado terá que passar, ainda, pela Assembleia Municipal.

Em comunicado à imprensa, o PS garante que a proposta apresentada fundamenta-se no Regime Financeiro das Autarquias Locais e no Código do IMI, que atribuem aos municípios a competência para fixar anualmente a taxa entre 0,3% e 0,45%. Lembra que o legislador criou um conjunto de isenções e deduções destinadas a mitigar impactos sobre famílias, instituições e setores de interesse público.

Famalicão: Terceira conferência “Ambientar-se” é sobre a “Era do Lixo”

O Centro de Estudos Camilianos recebe, no dia 22 de novembro, sábado, a terceira conferência “Ambientar-se” que será sobre o tema “Era do Lixo”. A iniciativa versará sobre os resíduos sólidos, com o objetivo de alertar a população e os decisores para a excessiva produção de lixo, ligada a baixas taxas de separação e reciclagem, mas sobretudo ao consumismo irrefletido da sociedade atual. Pretende, por isso, sensibilizar para a necessidade de uma mudança no estilo de vida e nas políticas relacionadas com o consumo e produção de resíduos.

Esta iniciativa, integrada na Semana Europeia de Prevenção de Resíduos (EWWR), inclui, ainda, uma visita guiada às instalações do Centro de Tratamento de Resíduos Urbanos de Riba de Ave – V. N. Famalicão, da RESINORTE.

Quanto à conferência, haverá três painéis que incluirão a exibição de filmes e o debate com convidados.

Na primeira parte será discutido o tema geral dos resíduos sólidos, com o subtítulo “Resíduos: o lixo que fazemos”, e a exibição da longa-metragem “Lixo Fora de lugar” de Nikolaus Geyrhalter. O painel conta com a presença de Marisa Lima, engenheira do ambiente e diretora de marketing da Resinorte, e Hélder Pereira, jurista e vereador da Câmara Municipal de Famalicão. A moderação será de Alexandra Fernandes, bióloga e mestre em Ciências e Tecnologias do Ambiente.

Na segunda parte, dois vídeos curtos – “Oceanos de Plástico” (versão curta) e “Upstream: Microplastics in UK rivers” – darão o mote para o subtema da poluição pelo plástico: “Microplásticos: a água da vida contaminada”. Os convidados para este tema são Luís R. Vieira, doutorado em Biologia e investigador do CIIMAR, e Pedro Gomes, biólogo, doutorado em Ciências (Biologia) e professor auxiliar no Departamento de Biologia na Universidade do Minho. A moderação estará a cargo da jornalista Inês Pinto.

O último painel será dedicado à redução da produção de resíduos, intitulado: “Redução do consumo: menos é melhor”. Será exibido o vídeo “Lowsumerism – O Consumismo Consciente”, que abrirá a tertúlia/debate com Graça Rojão, doutorada em Sociologia, da CooLabora – Intervenção Social (Covilhã) e da Rede para o Decrescimento, Joana Costa e Yassine Benderra, microbióloga e osteopata, respetivamente, e mentores do projeto Joyas da Terra no Soajo. Cátia Vilaça, jornalista, fará a moderação deste painel.

A organização é conjunta com os parceiros Ambientar-se – o Município de Famalicão através da Equipa do Parque da Devesa e associações locais ligadas ao ambiente: AREA – Associação Amigos do Rio Este, Associação Famalicão em Transição, H2Ave – Associação Movimento Cívico para a Dinamização e Valorização do Vale do Ave, Vento Norte – Associação de Defesa do Ambiente e Ocupação dos Tempos Livres e YUPI – Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário, contando ainda com a colaboração da AVE – Associação Vimaranense de Ecologia.

Esta edição conta também com o apoio da Resinorte e do Centro de Estudos Camilianos.

O Município de Vila Nova de Famalicão disponibiliza, mediante inscrição, transporte gratuito entre a Estação Rodoviária e o Centro de Estudos Camilianos, em Seide, bem como almoço, vegano e inclusivo.

Inscrições no link: https://tinyurl.com/CAmbientarse