Famalicão: Concurso de marmelada na Mostra Comunitária de Pedome

As alterações climáticas serão debatidas, na tarde do dia 16 de novembro, na Casa das Artes, em mais uma conferência “Ambientar-se”.

“Alterações Climáticas – Uma carta aos nossos filhos” é o tema da ação que pretende sensibilizar para a mudança de paradigma no modo de vida e das políticas económicas que afetam o ambiente, o clima e a vida das gerações presentes e futuras.

Na primeira parte da conferência, que se destina a jovens, adultos e à comunidade educativa, no decurso do debate do subtema “Energia” -, será exibido o documentário da RTP, “Planeta A – Alterações Climáticas e Energia”, seguindo-se as intervenções dos representantes da cooperativa elétrica CEVE e de energia renovável Coopérnico. Na segunda parte, com o subtema “Água”, poderá ver o documentário da Vox e da Netflix, “A Crise Mundial da Água”, com a intervenção da representante da Águas do Norte e investigadora Sofia Domingues.

O encontro vai terminar com o filme “Uma carta aos meus filhos” e com a conversa – “Os jovens não são o futuro” – sobre o papel dos jovens no processo de transição, com o diretor do Centro do Clima da Póvoa de Varzim, doutorado em Alterações Climáticas, Pedro Macedo.

A participação na conferência é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia. em https://tinyurl.com/Ambientar-se. Professores e educadores podem, também, inscrever-se através da plataforma do Centro de Formação dos Agrupamentos de Escolas de Vila Nova de Famalicão, dado que a conferência é acreditada como Ação de Curta Duração pelo CFAEVNF. Para mais informações, pode contactar o Parque da Devesa, através do 252 374 184 ou parquedadevesa@famalicao.pt.

A conferência, promovida pelo Município de Famalicão, foi organizada com o apoio de associações locais ligadas ao ambiente: AREA – Associação Amigos do Rio Este, Associação Famalicão em Transição, H2Ave – Associação Movimento Cívico para a Dinamização e Valorização do Vale do Ave, Vento Norte – Associação de Defesa do Ambiente e Ocupação dos Tempos Livres e YUPI – Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário, e ainda com a colaboração da AVE – Associação Vimaranense de Ecologia.