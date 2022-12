Famalicão: Concurso de presépios em S. Cosme, Telhado e Portela

O FAC voltou a perder, tal como na jornada anterior, por igual resultado: 5-2. Na sétima jornada do nacional da primeira divisão de hóquei em patins, o conjunto famalicense recebeu, está quarta-feira, o Sporting e, tal como aconteceu no passado sábado, com o Benfica, foi derrotado. Acresce, ainda, que também chegou ao intervalo empatado a dois golos, mas na segunda parte os leões cavaram as devidas diferenças.

Gabi e Juan Lopez foram os autores dos golos do Famalicense.

Esta jornada completa-se amanhã. O Riba d’Ave Sifamir recebe, às 18h30, o Paredes.

Depois, no domingo, disputa-se a oitava ronda. O Riba d’Ave joga no reduto do FC Porto e o FAC visita o HC Braga.