Famalicão: Concurso para contratação de 37 médicos especialistas termina a 25 de maio

A Unidade Local de Saúde do Médio Ave tem aberto, até 25 de maio, o procedimento concursal para recrutar 37 médicos para 20 especialidades hospitalares, designadamente Medicina Interna, Cirurgia Geral, Cardiologia, Pediatria, Ortopedia, Pneumologia, Radiologia e Oftalmologia.
Os médicos especialistas são para Anestesiologia – 2; Cardiologia – 2; Cirurgia geral – 3; Doenças infeciosas – 1; Gastrenterologia – 1; Ginecologia/obstetrícia – 2; Imuno-hemoterapia – 1; Medicina do Trabalho – 1; Medicina física e de reabilitação – 2; Medicina interna – 5; Neurologia – 1; Oftalmologia – 2; Ortopedia – 2; Otorrinolaringologia – 2; Patologia clínica – 1; Pediatria – 2; Pneumologia – 2; Psiquiatria – 1; Psiquiatria da infância e da adolescência – 1; Radiologia – 2 (dois) postos de trabalho.
A contratação futura destes médicos é, segundo a ULSMAve, «um reforço da capacidade de resposta, o maior das últimas décadas, que permitirá melhorar a resposta assistencial, aumentar a eficiência dos serviços e contribuir para a redução dos tempos de espera”.
Recorda-se que a ULSMAve tem como área de influência os concelhos de Santo Tirso, Trofa e Vila Nova de Famalicão.