Famalicão: Condução ilegal e sob efeito do álcool levou a várias detenções

Luís Vales, natural de Marco de Canaveses e ex-deputado do PSD à Assembleia da República, é o novo presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Médio Ave.

Fernando Luís de Sousa Machado Soares Vales, desde de 2023 gestor dos Serviços Farmacêuticos da ULS do Alto Ave (Hospital de Guimarães), subsistiu António Barbosa.

Fazem ainda parte do novo Conselho de Administração, Germano Adrega Cardoso, diretor clínico para a área dos cuidados de saúde hospitalares; Mariana Beirão Carrapatoso, diretora clínica para os cuidados de saúde primários; Ana Micaela Bento do Couto, vogal executiva, com o pelouro financeiro, e Pedro Raul Neves Mota da Silva, enfermeiro diretor.

Fernando Luís Vales é licenciado em Psicologia Clínica pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde – Norte (2002), com o Curso de Especialização em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (2021).

Vencedor do Prémio Coriolano Ferreira da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (2022), foi administrador hospitalar responsável pelos serviços farmacêuticos na Unidade Local de Saúde do Alto Ave, onde liderou estratégias de gestão, eficiência e segurança nos cuidados farmacêuticos. Exerceu funções de gestor de área de produção clínica e dos serviços farmacêuticos no Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães e não ULS do Alto Ave (2022-2025). Exerceu também as funções de assessor do conselho de administração da ULS do Tâmega e Sousa.

A ULS do Médio Ave inclui os hospitais de Famalicão e Santo Tirso e os centros de saúde destes dois concelhos e da Trofa.

A designação do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Médio Ave, E. P. E. foi publicada, esta segunda-feira, em Diário da República. O novo conselho de administração entra em funções esta terça-feira.