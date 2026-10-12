Um condutor que provocou um acidente na Variante Nascente, em Antas, Famalicão, colocou-se em fuga, sem prestar auxílio.

O acidente aconteceu cerca das 18h40 desta segunda-feira, quando uma viatura que circulava no sentido sul-norte foi surpreendida por uma Renault Scénic preta, que entrou na variante através de uma das vias de acesso e colidiu com o veículo.

Na sequência do embate, o condutor da viatura atingida perdeu o controlo do veículo, enquanto que o responsável pelo acidente prosseguiu viagem.

Se viu o acidente ou tem informações que possam ser relevantes, entre em contacto com a PSP ou GNR.