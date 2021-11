Famalicão: Condutor que terá provocado acidente em Vale S.Martinho fugiu do local e está a ser procurado

O homem que terá sido o responsável por um acidente de viação, ao início da tarde desta terça-feira, em Vale São Martinho, está a ser procurado por pessoas próximas à vítima do carro acidentado (na imagem).

O sinistro aconteceu cerca das 13h30, em plena Avenida 13 de Maio. O homem conduzia um BMW e, segundo informações, terá sido o causador do despiste do SEAT (na imagem) e colocou-se em fuga, sem prestar auxílio a quem seguia no veículo que se despistou.

Deste acidente resultou um ferido do sexo feminino, que foi transportado ao Hospital de Famalicão pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses.