Famalicão: Condutora responsável por estragos em duas viaturas apresentou-se às autoridades esta tarde

A madrugada deste domingo ficou marcada por um acidente de viação, seguido de fuga, na Rua Saint Fargeau de Ponthierry, em Vila Nova de Famalicão.

Duas viaturas ficaram com estragos consideráveis e os proprietários procuram chegar ao responsável pela situação que fugiu do local.

Até ao momento não foram encontradas testemunhas do sinistro, no entanto, os condutores apelam a que quem tenha informações as comunique à PSP.