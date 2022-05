Famalicão: Conduzia sem carta e embriagado

O Clube de Xadrez da Associação Académica da Didáxis esteve representado no Campeonato Nacional de Jovens na vertente semirrápidas, Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Sub-20, onde se destacou João Pedro Afonso, em sub-16, e João Cotter, em sub-10, ao conquistarem o quinto lugar absoluto nos seus escalões. Desta forma afirmam-se entre a elite do xadrez nacional e provam a importância da formação no Clube de Xadrez da Didáxis.

A prova, que decorreu no dia 14 de maio, em Moscavide, foi organizada pela Federação Portuguesa de Xadrez e contou com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude e Câmara Municipal de Loures. Participaram 285 jogadores, depois do êxito organizativo e participativo registado nos meses de março (vertente rápidas) e abril (vertente lentas).