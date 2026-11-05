Na noite deste sábado, pelas 20h00, na Escola Dr. Francisco Sanches, em Braga, realiza-se um jantar de homenagem ao Cónego Manuel Oliveira Veloso (1924-2012), sacerdote natural da freguesia de Calendário, concelho de VN Famalicão, mas profundamente ligado à cidade de Braga, à Sé e ao Patronato de Nossa Senhora da Torre.

O jantar pretende reunir pessoas que conheceram e conviveram com o Cónego, paroquianos, antigos frequentadores e colaboradores do Patronato, sacerdotes, familiares e outras pessoas e instituições ligadas à sua vida e obra. Será, também, um momento para anunciar novas iniciativas para preservar e dar a conhecer a memória de Manuel de Oliveira Veloso que nasceu a 26 de janeiro de 1924. Foi ordenado sacerdote na Sé de Braga, a 15 de agosto de 1946, por D. António Bento Martins Júnior, passando nesse ano ao serviço do Paço Arquiepiscopal. Nomeado cónego e capitular do Cabido, em 1960, assumiu dois anos depois a paroquialidade da Sé e da Cividade, que exerceu até 1995.

O seu nome ficou particularmente ligado ao Patronato de Nossa Senhora da Torre, onde desenvolveu uma obra religiosa, educativa e social de grande alcance. Catequese, formação cristã, atividades culturais e recreativas, desporto, apoio a crianças e jovens e as colónias de férias na Casa de Fão fizeram do Patronato um lugar inesquecível para sucessivas gerações de bracarenses.

A atenção e cuidado aos mais necessitados foi, também, uma marca destintiva deste famalicense. Documentação existente e testemunhos recordam o acompanhamento discreto de famílias com dificuldades, crianças, jovens, idosos e pessoas pobres. A expressão «Pai dos Pobres», usada na memória da comunidade, sintetiza essa dimensão do Cónego que foi alvo de reconhecimento nacional, em 1995. No dia 22 de fevereiro desse ano, o Presidente da República, Mário Soares, conferiu-lhe o grau de Comendador da Ordem do Mérito. A fundamentação da condecoração destaca mais de quarenta anos de atividade no amparo, apoio e recuperação de crianças, jovens e idosos, a sua intervenção no Colégio dos Órfãos de S. Caetano e no Patronato de Nossa Senhora da Torre, bem como a dedicação às pessoas socialmente mais desfavorecidas. O processo refere expressamente a abnegação com que desenvolvia este trabalho.

Os testemunhos de quem o conheceu acrescentam a esta obra traços humanos de simplicidade, humildade, discrição, proximidade e disponibilidade.

A vida espiritual marcou igualmente aqueles que o conheceram. A devoção a Nossa Senhora, a oração, o terço, a ligação à Legião de Maria e o cuidado da vida litúrgica acompanharam o seu ministério. Depois de deixar a Sé, continuou o serviço sacerdotal na Igreja do Pópulo e na Igreja do Salvador. Faleceu em Braga, a 15 de novembro de 2012, com 88 anos.

Durante o jantar deste sábado serão apresentadas algumas iniciativas de homenagem, entre as quais, a realização, em janeiro de 2027, no Patronato de Nossa Senhora da Torre, de uma exposição dedicada à vida e obra do Cónego Manuel de Oliveira Veloso; a preparação e futura edição de um livro sobre a sua vida; – a apresentação, junto do Município de Braga, de uma proposta destinada a perpetuar a sua memória na toponímia da cidade.