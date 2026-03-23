Famalicão: Conferência da Educação aborda transição do Pré-Escolar para o 1º Ciclo

O Ciclo de Conferências em Educação, promovido pelo Município de Famalicão, regressa este mês com uma sessão dedicada à “Prontidão escolar: vamos preparar a entrada no 1º ciclo!”, que acontece já esta quinta-feira, pelas 21h00, no auditório da Escola Secundária Camilo Castelo Branco.

A equipa multidisciplinar da Educação de Famalicão, promovida no âmbito do Norte 2030, através do Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar irá apresentar uma reflexão sobre os marcos de desenvolvimento das crianças, incluindo as competências cognitivas, psicomotoras, emocionais, relacionais, linguísticas e comunicativas, bem como os sinais de alerta e as competências necessárias para a entrada no primeiro ciclo.

Num registo informal e dinâmico, serão partilhadas estratégias práticas para apoiar pais, profissionais, educadores e comunidade educativa.

A inscrição na conferência é gratuita e pode ser feita através do portal do Famalicão Educativo .

O VIII Ciclo de Conferências em Educação é promovido pelo Município de Famalicão em parceria com a Federação Concelhia das Associações de Pais e Centro Formação da Associação de Escolas Vila Nova de Famalicão.