Concelho, Educação

Famalicão: Conferência “Da violência ao Amor: O Papel dos Pais” acontece a 28 de maio

A próxima sessão do Ciclo de Conferências em Educação, promovido pelo Município de Famalicão, vai incidir sobre a temática “Da violência ao Amor: O Papel dos Pais”. A iniciativa acontece no dia 28 de maio, pelas 21h00, no auditório da Escola Secundária D. Sancho I.

A iniciativa vai contar com a presença de Fábia Pinheiro, da associação União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR Braga), e tem como objetivo sensibilizar para a prevenção dos maus-tratos e todas as formas de violência que afetam crianças e jovens, com destaque para o papel da família, da escola e da sociedade na construção de relações saudáveis.

A inscrição na conferência é gratuita e pode ser feita através do portal do Famalicão Educativo.

O VIII Ciclo de Conferências em Educação é promovido pelo Município de Famalicão em parceria com a Federação Concelhia das Associações de Pais e o Centro de Formação da Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão.

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Famalicão: Novo parque de estacionamento vai nascer junto ao Centro de Saúde de Famalicão

A Câmara Municipal vai avançar com a construção de um parque de estacionamento subterrâneo na Avenida 25 de abril, dando resposta a um problema há muito apontado pelos utentes do Centro de Saúde. A abertura do concurso público para a concretização da obra vai estar em discussão, esta quinta-feira, na reunião do executivo municipal.

O novo parque subterrâneo, orçado em 2,6 milhões de euros mais IVA, tem um prazo de execução de 9 meses e inclui a reabilitação do espaço exterior do Centro de Saúde de Famalicão.

A empreitada deverá criar 80 novos lugares de estacionamento público tarifado, 48 lugares no novo parque subterrâneo e mais 30 lugares que resultam da reabilitação do espaço exterior da unidade de saúde.

Recorde-se que o Centro de Saúde de Famalicão está a ser requalificado, num investimento de 2,8 milhões de euros, com financiamento do PRR. O edifício acolhe três Unidades de Saúde Familiar e a Unidade de Cuidados Continuados D. Maria II.

Famalicão: Homem de 64 anos detido por estar a conduzir alcoolizado

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A PSP deteve hoje, em Vila Nova de Famalicão, um homem de 64 anos por condução sob o efeito do álcool.

Segundo a autoridade, o condutor foi intercetado a conduzir um veículo automóvel com uma taxa de alcoolemia de 1,23 g/l no sangue, valor superior ao permitido por lei.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: 15.º Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado sai à estrada a 14 de junho

A 15ª edição do Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado sai à estrada no dia 14 de junho e inclui uma corrida de 10 quilómetros e uma caminhada de 6 quilómetros. Ao contrário dos últimos anos, a prova não integra a programação desportiva das festas antoninas.

A inscrição é gratuita e pode ser feita online, através de www.famalicaodesportivo.pt e www.aabraga.pt ou de forma presencial na secretaria dos Complexos de Piscinas Municipais a partir desta quinta-feira, dia 21 de maio.

O tiro de partida será dado às 10h00 na rua Padre Benjamim Salgado, junto ao Parque da Juventude de Famalicão, local onde a prova vai também terminar.

A entrega de dorsais será feita no dia anterior à competição, no secretariado que estará a funcionar no Parque da Juventude, entre as 15h00 e as 18h00 e também no dia da prova, entre as 08h00 e as 09h00.

O 15º Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado é organizada pelo Município em colaboração com a Associação de Atletismo de Braga e o regulamento pode ser consultado aqui.

Famalicão: Treinador das sub-17 tira jogadora para não beneficiar de superioridade numérica

A formação famalicense protagonizou, no passado sábado, um gesto de elevado desportivismo durante uma partida da Taça da AF Braga.

Ainda na primeira parte do encontro, entre equipas sub-17, uma jogadora do Ribeira do Neiva contraiu uma lesão, deixando a sua equipa reduzida a dez atletas e sem opções no banco de suplentes. Perante esta situação, o treinador do Famalicão, Gil Ferreira, decidiu retirar também uma jogadora de campo, restabelecendo a igualdade numérica entre as duas equipas.

A atitude foi reconhecida pela equipa de arbitragem com a exibição de um cartão branco, distinção atribuída a comportamentos exemplares e promotores dos valores do fair play no futebol.

 

Famalicão: Ribeirão anuncia saída de Tiago Mota e restante equipa técnica

O clube famalicense partilhou, nas redes sociais, que chegou ao fim a ligação com a equipa técnica comandada por Tiago Mota, treinador que tinha chegado na presente temporada, conseguindo colocar o conjunto famalicense no 4. º lugar, com 52 pontos, da série D da 1.ª divisão da AF Braga.

O Ribeirão «agradece a toda a equipa técnica pelo profissionalismo, dedicação e excelente trabalho desenvolvido ao longo desta época.»

Juntamente com o técnico principal, também estão de saída o adjunto Vítor Lamego, do treinador de guarda-redes Sérgio Ricardo e do preparador físico Carlos Miranda.

Relembre-se que época que terminou no passado fim de semana marcou o regresso do clube ao futebol sénior, após divergências com a SAD, numa fase em que o projeto passou por uma profunda reestruturação, com o objetivo de recuperar a estabilidade e relançar a equipa de forma sustentada.

Tiago Torres

 

Famalicão: Dois famalicenses vão representar Portugal no Campeonato do Mundo

Na lista final divulgada esta terça-feira pelo selecionador nacional, Roberto Martínez, constam os nomes de dois famalicenses que, assim, integram a convocatória para o Mundial que se realiza nos Estados Unidos, México e Canadá.

Tomás Araújo, central do SL Benfica, soma três internacionalizações e irá estrear-se numa fase final, depois da estreia na Liga das Nações frente à Croácia, no dia 18 de novembro de 2024. O jogador tem vindo a ganhar espaço na seleção nacional e é visto como uma opção de futuro para o setor defensivo; na época que terminou este fim de semana, soma 41 jogos e fez um golo.

Já Ricardo Velo, o guarda-redes do Gençlerbirliği, clube da Turquia, conta já com uma internacionalização, conquistada na última pausa para seleções, no jogo frente aos Estados Unidos. O guardião tem sido uma das figuras em destaque no seu clube, o que lhe valeu a chamada à seleção; esta época realizou 28 jogos.

Recorde-se que a Seleção Nacional tem estreia marcada no Mundial frente ao Congo, no dia 17 de junho, às 18h00. Depois, à mesma hora, mas no dia 23, defronta o Uzbequistão e, para terminar a fase de grupos, joga no dia 28 de junho, às 00h30, frente à seleção da Colômbia.

Tiago Torres