Famalicão: Conferência “Da violência ao Amor: O Papel dos Pais” acontece a 28 de maio

A próxima sessão do Ciclo de Conferências em Educação, promovido pelo Município de Famalicão, vai incidir sobre a temática “Da violência ao Amor: O Papel dos Pais”. A iniciativa acontece no dia 28 de maio, pelas 21h00, no auditório da Escola Secundária D. Sancho I.

A iniciativa vai contar com a presença de Fábia Pinheiro, da associação União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR Braga), e tem como objetivo sensibilizar para a prevenção dos maus-tratos e todas as formas de violência que afetam crianças e jovens, com destaque para o papel da família, da escola e da sociedade na construção de relações saudáveis.

A inscrição na conferência é gratuita e pode ser feita através do portal do Famalicão Educativo.

O VIII Ciclo de Conferências em Educação é promovido pelo Município de Famalicão em parceria com a Federação Concelhia das Associações de Pais e o Centro de Formação da Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão.