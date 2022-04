Famalicão: Conferência sobre a “A gestão de conflitos na sala de aula”

Sem Luz não há caminho…

A noite dos nossos dias parece uma noite interminável. A sombra da pandemia, da guerra, da emergência climática, dos jogos de poder e de opressão, das falsas verdades… vai escurecendo os nossos dias. Onde encontraremos a luz!? Quando nascerá o sol!?

Também os discípulos de Jesus atravessaram uma longa noite quando Jesus morreu na Cruz. Eles tinham deixado tudo por aquele homem, seguiam-no de perto com entusiasmo e alegria… Sentiram, porém, a amargura dos seus grandes sonhos frustrados. Tudo aquilo que esperavam apagou-se na noite da morte de Jesus.

Também eles se perguntaram: “Por quê tudo isto!? Fomos enganados!!”

E, no entanto, a pergunta é outra: “Porque buscais entre os mortos Aquele que vive?” (Lc 24, 5). Ou dito de outra forma: porque pensamos que tudo é noite? Porque cedemos à resignação ou ao fracasso?

A Páscoa é explosão da luz criada e criadora. Ela é a festa da Luz que dissipa todas as noites. Assim proclamamos e celebramos quando, na Vigília Pascal, acendemos, do lume novo, o Círio Pascal. Ao ressuscitar Jesus, Deus faz desvanecer as noites mais escuras: a morte, o medo, o desamor, a desesperança…

No livro do Génesis, no primeiro capítulo, está escrito: “No princípio, quando Deus criou os céus e a terra,.. Deus disse: “Faça-se a Luz”. E a luz foi feita. Deus viu que a Luz era boa e separou a luz das trevas…” (Gn 1, 2-3). Como vemos, a luz tomou a primazia entre todas as criaturas. No primeiro dia Deus criou a primeira criatura (Gn 1, 3). E agora o primeiro dia é o dia da Ressurreição de Jesus. Por isso, em Cristo ressuscitado encontramos a Luz criadora, a Luz que nos faz ver toda a criação, e, portanto, a vida do mundo e da humanidade de uma outra perspetiva.

O Papa Francisco na sua Encíclica Lumem fidei, logo no primeiro capítulo diz: “Conscientes do amplo horizonte que a fé lhes abria, os cristãos chamaram a Cristo o verdadeiro Sol, «cujos raios dão a vida». A Marta, em lágrimas pela morte do irmão Lázaro, Jesus diz-lhe: «Eu não te disse que, se acreditares, verás a glória de Deus? » (Jo 11, 40). Quem acredita, vê; vê com uma luz que ilumina todo o percurso da estrada, porque nos vem de Cristo ressuscitado, estrela da manhã que não tem ocaso.” (LF 1).

Contudo, não podemos cair no erro de pensar que esta Luz de Cristo apaga ou faz esquecer, como se tratasse um ato de magia, todas as noites escuras do mundo. Na encíclica referida, o papa afirma que a Luz que a fé nos oferece em Jesus ressuscitado, “não é luz que dissipa todas as nossas trevas, mas é lâmpada que guia os nossos passos na noite, e isto basta para o caminho” (cf LF 57).

Com efeito, a nossa história, a história do mundo, não acaba porque uma noite mais longa permanece no tempo. A humanidade já atravessou tantas noites, e algumas tão escuras… E no entanto, diante de todas as noites brilha ainda hoje essa Luz que não nos deixa desfalecer, mesmo quando somos tentados a julgar tudo a partir dos nossos fracassos. É precisamente aí que o Ressuscitado está. Ele vem fazer novas todas as coisas, inverter as nossas deceções, iluminar os nossos caminhos.

No início do cristianismo, os cristãos chamavam ao dia do Batismo o dia da Iluminação, pois os que eram batizados recebiam a Luz de Cristo. Ainda hoje se partilha esta Luz. Todos nós a recebemos no Batismo. A vela que se acende no Círio Pascal e se entrega à criança batizada, é sinal de que a Luz não se extingue. Ela continua viva e ativa em cada um de nós.

Por isso, nenhum batizado se sente só, desesperado. Ele está permanentemente acompanhado pela Luz de Cristo. Mas também nenhum batizado guarda a Luz para si mesmo. O desassombro, o entusiasmo e a alegria que a Luz produz nele, envia-o a irradiar essa Luz por onde que que passe. O Cristão é luminoso, pascal!

Nesta Páscoa, que cada um se sinta interpelado a encontrar, no Ressuscitado, Aquele que remove do coração as noites mais escuras. Que cada um se pergunte: qual é a noite a ser iluminada, como se chama? Quem precisa desta Luz para o seu caminho?

Sem luz não há caminho! Tu tens a Luz de Cristo para o caminho… então, levanta-te e caminha, para que a noite dê lugar à aurora… E se a tua Luz se apagou por qualquer razão, aproxima-te de novo de Cristo, o Ressuscitado. Ele vive na Igreja reunida. Aí O encontrarás.

Uma Páscoa de esperança para todos.

Pe. Francisco Carreira