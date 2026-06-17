Famalicão: Conferência sobre nutrição e hábitos de vida saudáveis dirigida à população sénior

“Rede de Nutrição: Alimentação com Propósito” é o título da conferência organizada pelo município para sensibilizar a população sénior a adotar uma alimentação saudável e hábitos de vida saudáveis.
Está marcada para o dia 23 de junho, terça-feira, pelas 14h30, no pequeno auditório da Casa das Artes de Famalicão, com entrada gratuita.
A sessão inclui duas palestras, começando com “Nutrição e Saúde Cognitiva no Envelhecimento”, pelo nutricionista clínico, professor auxiliar da Faculdade de Educação Física e Desporto da Universidade Lusófona do Porto e investigador do CIDEFES – Centro de Investigação em Desporto, Educação Física, Exercício e Saúde, Carlos Portugal Nunes. Vai abordar a relação entre alimentação, função cognitiva e prevenção do declínio neurológico.
Ana Rita Santos, nutricionista clínica, professora auxiliar da CESPU – Instituto Universitário de Ciências da Saúde e investigadora integrada i4HB / UCIBIO – Translational Toxicology Research Laboratory vai apresentar o tema “Nutrição, Atividade Física e Envelhecimento Ativo”, explorando a sinergia entre a alimentação adequada e o exercício físico na manutenção da autonomia funcional.
A conferência “Rede de Nutrição: Alimentação com Propósito” é organizada pelo Município de Vila Nova de Famalicão, através da divisão de Educação, em colaboração com a Rede de Academias Seniores do concelho e com o apoio da Associação Portuguesa de Nutrição, da Fresenius Kabi e da CESPU.