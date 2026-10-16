A quarta conferência “Ambientar-se” realiza-se no dia 7 de novembro, no Teatro Narciso Ferreira (Riba de Ave), sobre a regeneração da natureza. O objetivo é sensibilizar para a importância do restauro dos ecossistemas e promover a reflexão sobre as respostas necessárias à perda de biodiversidade.

Recorde-se que a iniciativa é promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão, em parceria com associações ambientais do concelho e com a colaboração da Associação Vimaranense de Ecologia (AVE).

Durante a manhã está prevista uma visita guiada à Azenha Velha, em Riba de Ave, organizada pela H2Ave – Associação Movimento Cívico para a Dinamização e Valorização do Vale do Ave, para dar a conhecer o trabalho de restauro realizado junto às margens do rio Ave. A concentração está marcada para as 09h30, na estação rodoviária de Vila Nova de Famalicão.

A conferência tem início às 13h45, com um primeiro painel dedicado ao restauro da natureza nas áreas rurais e florestais, apresentado pela Associação H2Ave. A sessão prossegue com a participação de Fernando Gil Teixeira, diretor de Comunicação da Rewilding Portugal e especialista em comunicação de natureza e turismo em contexto selvagem, e de José Pereira, biólogo e presidente da direção da Palombar – Conservação da Natureza e do Património Rural. A conversa é moderada pela jornalista Catarina Oliveira.

O segundo painel está marcado para as 17 horas, centrado no papel das cidades na promoção da biodiversidade e na integração da natureza nos espaços urbanos. Será a Associação Famalicão em Transição a introduzir o tema. Participam Helena Freitas, professora catedrática da Universidade de Coimbra, investigadora na área da ecologia e biodiversidade e diretora do Parque de Serralves, e de Paulo Farinha Marques, professor associado de Arquitetura Paisagista na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e diretor do Jardim Botânico da Universidade do Porto. A moderadora é a jornalista Cátia Vilaça. A iniciativa deve terminar pelas 18h30.

A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória. Os interessados devem inscrever-se através do e-mail parquedadevesa@famalicao.pt ou do formulário disponível em www.parquedadevesa.com. Mais informações, contactar o 252 374 184 e consultar toda a programação em www.famalicao.pt.