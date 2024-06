Famalicão: Conferência Vicentina de S. Tiago de Antas comemora 70 anos de solidariedade

Nos próximos dias 7, 8 e 10 de junho, no Pavilhão Municipal de Famalicão disputa-se mais uma edição da Final Four 2024, a festa da Taça Concelhia, da AFSA.

Este ano, a competição reúne os escalões de seniores e de veteranos, o que faz com que a festa do movimento do futsal concelhio se prolongue por 3 dias, que este ano tem como padrinho o jogador Ukra.

No dia 7, sexta-feira, realizam-se os jogos das meias-finais de veteranos. Na primeira partida, às 20 horas, defrontam-se a Acura e a equipa do Grac. O segundo finalista será encontrado no jogo das 21h30, que opõe o campeão Cajada e o Pedome.

Sábado, dia 8, disputam-se as meias-finais da Taça Sénior. O jogo entre os primeiros semifinalistas, Landim e Pedome, está marcado para as 16 horas. Às 18h30, a Acura e a Outeirense discutem outra vaga na final.

As finais disputam-se no feriado de 10 de junho. O jogo de veteranos realiza-se às 16h. Antes da final de seniores, marcada para as 19h, serão entregues os troféus de campeão e de presença da 1.ª e 2ª divisões e do escalão de veteranos.

As finais terão cobertura televisiva pela Cidade Hoje TV, através do Facebook.