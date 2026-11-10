Em função do estado de alerta, decretado para amanhã, dia 11, pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o município de Famalicão informa que os estabelecimentos de ensino encerram; o mesmo sucederá com todos os serviços municipais de atendimento ao público, nomeadamente, Balcão Único de Atendimento, museus, bibliotecas, pavilhões desportivos, piscinas, serviços comerciais, espaços culturais, salas de estudo, etc.; serão suspensos todos os eventos e atividades ao ar livre, incluindo a Feira Semanal; interdição temporária da circulação e permanência em parques, jardins, zonas florestais e outras áreas arborizadas identificadas pelas autoridades competentes como apresentando risco elevado, bem como em locais vulneráveis a cheias e inundações; encerramento de todas as linhas escolares da rede Mobiave.

Dado o nível de alerta, que tem por base a previsibilidade de condições meteorológicas adversas, e a necessidade de garantir uma resposta célere, coordenada e eficaz, o município terá equipas operacionais em permanência de acordo com a orientação do Comando Operacional da Proteção Civil Municipal, nas áreas do Ambiente, Freguesias, Vias, Jardins, Eletromecânica, Informática, Obras Municipais, Polícia Municipal, Fiscalização e CROA.

O município apela à população que tome medidas de autoproteção, e evite deslocações desnecessárias, permanecendo em casa sempre que possível; ou mesmo circular em zonas arborizadas e junto de estruturas suscetíveis de queda; pede que se mantenha afastado de linhas de água e áreas suscetíveis a cheias ou inundações; que garanta a fixação de objetos e estruturas exteriores; que adote uma condução defensiva e respeite eventuais condicionamentos de trânsito; que acompanhe os avisos do IPMA e as comunicações da Proteção Civil. Em caso de emergência, contactar o 112.