O Futebol Clube de Famalicão acaba de confirmar o regresso de Cláudio Martins à equipa de futsal. Tal como CIDADE HOJE tinha anunciado esta quinta-feira, o treinador de 38 anos regressa a uma casa que bem conhece, depois de ter orientado o conjunto famalicense na primeira metade da época (2024/25) da histórica subida à Liga Placard. Ainda nessa temporada mudou-se para o Torreense, clube onde permaneceu até ao final da época passada.
Cláudio Martins reencontra, assim, um FC Famalicão que na época passada assegurou a permanência na Liga Placard.