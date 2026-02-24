Famalicão: Confraria de N.ª Sr.ª dos Remédios e Almas de Calendário está a cobrar os anuais

Famalicão: Gindança sobe cinco vezes ao pódio nacional em dança desportiva de pares

Os atletas da Gindança conquistaram quatro títulos de campeões nacionais e um de vice-campeão nacional em dança desportiva de pares. Prova que decorreu em Loures, no fim de semana passado.

Em Juvenis 2 Iniciados Standard, Martim Bevz & Sofiia Karpova sagraram-se campeões nacionais, enquanto que Leonardo Pereira e Lara Costa tornaram-se vice-campeões.

Em Latinas, Leonardo Pereira conquistou o lugar mais alto do pódio e Martim Bevz & Sofiia Karpova ficaram em 7.º lugar.

Em Juvenis 1 standard, o par Hryhorii Dehtiarov & Madina Blidari apesar de pequenos já prometem muito nas pistas de dança. Conquistaram o seu primeiro título nacional. Em standard, o mesmo par conquistou a medalha de bronze.

No escalão de Juniores 2 Iniciados latinas Guilherme Guimarães e Matilde Sampaio também subiram ao lugar mais alto do pódio.

Em Adultos Pré Open Latinas, Eduardo Azevedo e Joana Teles (parceria com RS Ballroom Team) foram até à final e conquistaram um honroso 5.º lugar. O par Tomás Gomes/Lara Grigorean na sua estreia em Adultos Open foi semifinalista e ficou no 11.º lugar entre 39 pares.

A Gindança está muito orgulhosa do desempenho de todos e agradece aos familiares o apoio fundamental junto dos treinadores Sérgio Costa e Rita Almeida.