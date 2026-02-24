Concelho

Famalicão: Confraria de N.ª Sr.ª dos Remédios e Almas de Calendário está a cobrar os anuais

A Mesa Administrativa da Confraria de Nossa Senhora dos Remédios e Almas, de Calendário, informa os irmãos que já está a cobrar os anuais, porta a porta, referente ao ano de 2026.

Também apela a toda a comunidade paroquial que se disponibilize a participar na procissão, que se realizará no dia 10 de maio, integrada na festa da sua padroeira. Assim, os interessados em participar como figurado ou que pretendam oferecer um andor devem contactar os membros desta mesa administrativa, pelo 960 360 808.

Famalicão: Gindança sobe cinco vezes ao pódio nacional em dança desportiva de pares

Os atletas da Gindança conquistaram quatro títulos de campeões nacionais e um de vice-campeão nacional em dança desportiva de pares. Prova que decorreu em Loures, no fim de semana passado.

Em Juvenis 2 Iniciados Standard, Martim Bevz & Sofiia Karpova sagraram-se campeões nacionais, enquanto que Leonardo Pereira e Lara Costa tornaram-se vice-campeões.

Em Latinas, Leonardo Pereira conquistou o lugar mais alto do pódio e Martim Bevz & Sofiia Karpova ficaram em 7.º lugar.

Em Juvenis 1 standard, o par Hryhorii Dehtiarov & Madina Blidari apesar de pequenos já prometem muito nas pistas de dança. Conquistaram o seu primeiro título nacional. Em standard, o mesmo par conquistou a medalha de bronze.

No escalão de Juniores 2 Iniciados latinas Guilherme Guimarães e Matilde Sampaio também subiram ao lugar mais alto do pódio.

Em Adultos Pré Open Latinas, Eduardo Azevedo e Joana Teles (parceria com RS Ballroom Team) foram até à final e conquistaram um honroso 5.º lugar. O par Tomás Gomes/Lara Grigorean na sua estreia em Adultos Open foi semifinalista e ficou no 11.º lugar entre 39 pares.

A Gindança está muito orgulhosa do desempenho de todos e agradece aos familiares o apoio fundamental junto dos treinadores Sérgio Costa e Rita Almeida.

“Ver e sentir o cheiro do mar”, bombeiros de Famalicão concretizam desejo de doente oncológico

A concretização de um desejo simples marcou o último fim de semana dos Bombeiros Voluntários de Famalicão. Em parceria com o IPO do Porto, a corporação ajudou a concretizar o último pedido de um doente oncológico em fase paliativa: “ver e sentir o cheiro do mar”.

Em transporte especial e acompanhado por uma equipa de profissionais, o doente pôde cumprir um desejo que, sendo simples, carregava o peso de uma vida inteira. Mais do que uma viagem, foi um momento de dignidade, respeito e humanidade.

Os operacionais envolvidos testemunharam de perto a importância de cuidar até ao último instante, permitindo que cada pessoa possa “entrar com vida na morte”.

Imagem: B.V.Famalicão

Famalicão: CDU contra jornal municipal “efe”

Sobre a publicação municipal, intitulada “EFE”, uma espécie de jornal da atividade municipal e não só, a CDU manifesta-se contra e diz que a Câmara se devia preocupar em resolver «problemas estruturais» e não em criar «mais um instrumento de propaganda», acusa.

Em nota à imprensa, diz que «num tempo em que a imprensa local atravessa angustiantes dificuldades para cumprir o seu papel de informar, só pode ser entendida como piada de mau gosto o aparecimento de mais um órgão de “informação”, sobretudo se de iniciativa municipal. Ao contrário, bom seria que o município apoiasse os órgãos de comunicação social do concelho, de modo a garantir a pluralidade democrática e a diversidade comunicacional. Mas, pelos vistos, isso pouco importa», reage a concelhia da CDU.

Esta força partidária, que tem presença na Assembleia Municipal, realça que fazem falta mais medidas ao nível da habitação, do reforço dos transportes públicos, do apoio ao movimento associativo e cultural, da valorização dos trabalhadores e na defesa dos serviços públicos.

«A CDU exige que os recursos do município estejam ao serviço da melhoria das condições de vida da população e não na promoção da imagem do executivo», manifesta. E que a «comunicação institucional do município deve assegurar informação rigorosa, plural e de interesse público, e não constituir um instrumento de propaganda paga com dinheiros públicos».

Famalicão: Motociclista ferido em colisão entre mota e carro (Joane)

Um homem, com cerca de 50 anos, ficou ferido na sequência da colisão da mota onde seguia com um veículo ligeiro de passageiros, na manhã desta terça-feira, em Joane, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 07h40, na Avenida Padre Silva Rego.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses que asseguraram o transporte da vítima, com ferimentos considerados ligeiros, para o hospital local.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Famalicão vence Casa Pia em casa (2-0)

O FC Famalicão venceu esta segunda-feira o Casa Pia AC por 2-0, no Estádio Municipal de Famalicão, em jogo da 23.ª jornada da Primeira Liga.

A equipa famalicense entrou determinada e criou várias oportunidades na primeira parte. O golo inaugural surgiu aos 31 minutos, por Mathias de Amorim, a concluir uma jogada com assistência de Gil Dias, colocando os minhotos em vantagem ao intervalo.

Na segunda parte, o Casa Pia tentou reagir e somou alguns cantos, mas encontrou sempre uma defesa organizada e um Carevic seguro na baliza. O Famalicão voltou a mostrar eficácia aos 81 minutos, quando Antoine Joujou, recém-entrado, fez o 2-0 e sentenciou a partida.

Famalicão: Água do fontanário da Srª do Carmo em Lemenhe novamente segura para consumo

A água do fontanário do Santuário Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe, já voltou a ser própria para consumo.

O acesso ao fontanário tinha sido temporariamente impedido na sequência dos resultados de uma análise à qualidade da água. Concluídas as intervenções necessárias e confirmadas as condições de segurança, o espaço foi reaberto ao público a partir de hoje.

De acordo com as análises realizadas, a água encontra-se própria para consumo.

A entidade responsável agradece a compreensão da população durante o período de interdição, sublinhando que a medida teve como objetivo garantir a segurança de todos.