Famalicão: Confraria Nossa Senhora da Conceição e Almas inicia comemorações dos 450 anos

O roteiro Presidência de Proximidade levou Mário Passos a Oliveira Santa Maria. A visita decorreu esta terça-feira com passagem por empresas e vários locais necessitam de intervenção, como é o caso da rua de Real e a zona ribeirinha do Rio Ave, junto à Azenha Velha, sempre acompanhado por elementos do executivo da freguesia.

Como sempre o faz, Mário Passos reuniu com representantes de associações e grupos informais, empresários e particulares, Na sede da Junta de Freguesia foram expostos vários assuntos que preocupam os residentes, nomeadamente o melhoramento das condições de circulação pedonal na Avenida do Mosteiro, a reabilitação da rua de Real, a necessidade de criar novos lugares de estacionamento junto ao edifício escolar, o reforço dos transportes públicos e a criação de serviços destinados aos seniores – algo, atualmente, inexistente na freguesia. O edil mostrou-se «sensível à necessidade de manter a população sénior ativa e amparada, sinalizando que as Academias Seniores, um projeto municipal que se encontra a dar os primeiros passos, «serão espaços destinados ao desenvolvimento de atividades orientadas para este quadrante etário e que pretendemos que chegue a todas as freguesias do concelho».

Durante o encontro, dois jovens falaram da necessidade de estreitar a comunicação entre os mais jovens e o município, e Mário Passos lembrou o processo de auscultação que se encontra em curso, associado à criação do plano estratégico Famalicão .30. Informou, ainda, que está prevista para breve a realização de um novo fórum com a juventude famalicense.

Este périplo pelas freguesias do concelho visa aproximar os cidadãos do líder do executivo, numa filosofia de presidência «além portas», em busca de opiniões e contributos, «num exercício de gestão municipal aberta e inclusiva».