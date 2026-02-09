Famalicão: Congresso de Educação sobre “Feridas Invisíveis”

A FECAPAF – Federação Concelhia das Associações de Pais de Vila Nova de Famalicão organiza, no próximo dia 21 de fevereiro, o I Congresso de Educação sobre “Feridas Invisíveis”.

O evento, que terá lugar no Multiusos de Nine, entre as 09h30 e as 18h00, pretende lançar um debate urgente sobre temas críticos no desenvolvimento infantojuvenil, como o abuso sexual infantil e o bullying. Para tal, reúne especialistas nas áreas da educação, saúde e justiça.

O objetivo passa por capacitar a comunidade, desde pais, professores e técnicos, para a sinalização precoce e para uma articulação mais eficaz entre a família, a escola e a justiça.

A FECAPAF conta com a colaboração da Confederação Nacional das Associações de Pais e o Instituto de Apoio à Criança.

Entrada gratuita, mas sujeita a inscrição. Link para inscrição: https://forms.gle/CHK67ipubNAm1N3Q7