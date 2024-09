Famalicão: Congresso Intermunicipal sobre Proteção de Crianças e Jovens debate novas tecnologias

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Famalicão está envolvida, juntamente com as de Vila Verde, Barcelos e Esposende, na organização do 4.º Congresso Intermunicipal sobre Proteção de Crianças e Jovens, que decorre esta quinta e sexta-feira.

Nesta jornada de trabalho vão intervir mais de duas dezenas de especialistas em diferentes domínios, num debate que vai abordar, entre outros temas, a proteção da criança contra a violência sexual através de meios digitais; a utilização da internet por adolescentes portugueses – padrões, riscos, oportunidades, competências – e implicações do uso excessivo de tecnologias no neurodesenvolvimento infantil e, ainda, para discutir riscos psicossociais em profissionais das CPCJ, assim como a participação nos programas escolares pelos Direitos da Criança e Cidades Amigas das Crianças.

Sob o lema “As margens também são estrada”, o congresso é aberto à comunidade, mas destina-se de forma particular a profissionais ligados à investigação e à intervenção com crianças e jovens em risco ou perigo, tais como magistrados e procuradores, técnicos de comissões de proteção de crianças e jovens, com o objetivo aprofundar conhecimentos e práticas no domínio da promoção dos direitos e da proteção de crianças e jovens.

Recorde-se que em 2016 o Município de Vila Nova de Famalicão recebeu este Congresso, que tem reunido largas centenas de participantes.

As inscrições ainda podem ser feitas através da página do congresso em https://www.cprn.pt/4cicpcj/.