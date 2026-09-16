Já é conhecida a programação da Casa do Artista Amador para esta semana. Na sexta-feira, pelas 21h00, a noite é dedicada a vários estilos de música, Blues, Hard Rock e Rock Alternativo. Vão subir ao palco os Would you kindly, Devil of a woman e Wildchains. A entrada tem um custo de 10 euros.

No sábado, há concerto pelas 21h00 com as sonoridades Death e Thrash Metal. A começar pelos Godsin diretamente de Bairro, acompanhados pelos Shatterstone de Delães e ainda os Keimar que vêm do Porto. A entrada tem um custo de 10 euros.

Para mais informações e reservas contacte 969 489 422.