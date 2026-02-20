Famalicão: Conheça lojas de comércio com história em visitas comentadas

A Confeitaria Bom Gosto, a loja Carmina, a Casa Marinheiro, a Casa Freitas ou o edifício da Pensão Ferreira são alguns dos estabelecimentos comerciais do centro da cidade que têm histórias para contar e que a Câmara Municipal convida a visitar num passeio comentado. A iniciativa acontece no 21 de março, a partir das 14h30.

Através desta iniciativa, pretende-se dar a conhecer estabelecimentos tradicionais de relevância cultural e patrimonial e que fazem parte da história de Vila Nova de Famalicão. Ao mesmo tempo, promove a aproximação do público aos comerciantes. A participação nas visitas guiadas é gratuita, mediante inscrição, até 19 de março, através do email comerciodavila@famalicao.pt

Estas lojas são alguns dos estabelecimentos que integram a rede de reconhecimento do legado comercial local e da identidade famalicense, estando integradas e classificadas no programa municipal “Comércio com História”, do qual fazem já parte dezanove estabelecimentos, catorze na cidade, quatro na vila de Joane e um na vila de Ribeirão.

Para além do reconhecimento público e da valorização destes espaços comerciais, o programa “Comércio com História” associa-se ao inventário nacional promovido pela Direção-Geral das Atividades Económicas; consequentemente, os estabelecimentos reconhecidos beneficiam das medidas de proteção e dos incentivos fiscais previstos, quer em regulamento municipal, quer na Lei n.º 42/2017, de 14 de junho.