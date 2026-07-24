A comitiva famalicense regressou da 16. ª edição dos Jogos do Eixo Atlântico com um total de 22 lugares no pódio. Os 97 jovens atletas, acompanhados por 12 técnicos e 10 delegados, foram recebidos esta quinta-feira, pelo presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, numa cerimónia realizada no salão da Assembleia Municipal, depois da participação na competição disputada entre 5 e 10 de julho, em Santiago de Compostela, Espanha.

Durante a receção, o autarca destacou o desempenho da delegação e enalteceu a forma como representou o concelho. «Muito feliz pela forma como representaram o nosso concelho. Devem estar orgulhosos da vossa participação», afirmou Mário Passos, deixando, ainda, um agradecimento aos atletas, equipa técnica e famílias pela dedicação e confiança demonstradas ao longo da competição.

O presidente da Câmara também sublinhou o impacto da experiência para além da vertente desportiva. «Acredito que esta experiência tenha sido muito enriquecedora, não só pela oportunidade de participarem numa competição desportiva internacional, mas também pelas competências sociais e experiência de vida que adquiriram», acrescentou.

A armada famalicense competiu em todas as modalidades do programa, à exceção do voleibol masculino, alcançando mais de duas dezenas de pódios nas provas de atletismo e natação. A edição deste ano incluiu competições de andebol, voleibol, basquetebol, natação e atletismo, e ainda provas adaptadas de natação e atletismo.

Promovidos pelo Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, a competição reuniu cerca de dois mil jovens de 28 municípios do Norte de Portugal e da Galiza, durante cinco dias de competição.

Realizados desde 1995, os Jogos do Eixo Atlântico constituem um evento desportivo transfronteiriço bienal destinado aos jovens dos municípios que integram o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular. A iniciativa está enquadrada no projeto Fénix, cofinanciado pelo Programa Interreg Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027.