Famalicão consegue empate com o Moreirense no primeiro jogo da época em casa

No regresso ao Estádio Municipal, o Futebol Clube de Famalicão conseguiu um ponto, na partida diante o Moreirense, na noite desta segunda-feira.

Nenhuma das equipas conseguiu chegar à baliza adversária e, por isso, o marcador manteve-se inalterável (0 – 0) nesta partida da II jornada da Liga Portugal Betclic.

Com este resultado, a equipa de João Pedro Sousa assume o sexto lugar da classificação com 4 pontos.

A semana é de preparação para os famalicenses que, no próximo domingo, vão até Alvalade para defrontar a equipa do Sporting. O encontro, da terceira jornada do campeonato, está marcado para as 20h30.