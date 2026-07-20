Famalicão: Conselho Municipal de Educação tomou posse para novo mandato

O Conselho Municipal de Educação de Vila Nova de Famalicão esteve reunido na passada terça-feira para iniciar o novo mandato, relativo ao triénio 2026-2029. A tomada de posse dos 36 membros que constituem este órgão ficou marcada pelo compromisso de modernização das escolas, promoção da inclusão e da equidade e a valorização do talento.

“Num verdadeiro ecossistema educativo, todos os agentes do território contribuem para o desenvolvimento da educação” referiu Mário Passos, Presidente da Câmara Municipal, que dirigiu os trabalhos desta sessão. O edil destacou a importância da diversidade de parceiros que compõem este órgão, cuja experiência é fundamental para “potenciar a qualidade da educação e a qualificação da população famalicense”.

Recorde-se que o Conselho Municipal de Educação de Vila Nova de Famalicão é uma instância de consulta, que tem como objetivo analisar e acompanhar o funcionamento do sistema educativo a nível municipal, propondo ações que promovam maiores padrões de eficácia.

O órgão é composto por representantes dos agrupamentos de escolas públicas do concelho, conselhos pedagógicos, pessoal docente, estabelecimentos de ensino privados, pais e encarregados de educação, instituições públicas de solidariedade social, forças de segurança, serviços públicos ligados à saúde, emprego e formação profissional, segurança social, juventude e desporto, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, Conselho Municipal de Juventude e Juntas de Freguesia, bem como a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal.