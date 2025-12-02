Famalicão: Constituído arguido por assalto a residência em Sezures

Um homem de 42 anos, foi constituído arguido por furto em residência, na freguesia de Sezures, concelho de Vila Nova de Famalicão. No âmbito de um furto em residência, na freguesia de Esporões, no concelho de Braga, militares da GNR realizaram diligências policiais que permitiram identificar o suspeito e que culminaram no cumprimento de uma busca domiciliária e de uma busca em viatura.
No decorrer da ação policial, foi apreendido e recuperado diverso material proveniente do furto, designadamente relógios e peças em ouro e prata.
O homem foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Braga.