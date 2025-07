Famalicão: Construção do Terminal Rodoferroviário da Medway vai ter novos avanços

Esta quarta-feira, o Município de Famalicão, a Infraestruturas de Portugal e a Medway vão assinar a adenda ao Protocolo de Cooperação para a construção do Terminal Rodoferroviário de Lousado, que vai permitir avançar com a construção daquela que será a maior plataforma da Península Ibérica de transporte rodoferroviário.

A cerimónia, agendada para as 15h30, nos Paços do Concelho, vai contar com a presença do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, assim como do presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos, o Presidente do Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal, Miguel Luz e do presidente do Conselho de Administração da Medway, Carlos Vasconcelos.

A alteração ao protocolo de cooperação, assinado em 2019, incide sobre questões como a intervenção de cada parte no projeto e empreitadas, a cedência de materiais por parte da IP, expropriações e acertos dominiais, procedimentos operacionais, manutenção das futuras infraestruturas e compromissos de tráfego.

Recorde-se que a ligação ferroviária, bem como as acessibilidades rodoviárias a concretizar, terão acesso direto, através da Linha do Minho, às principais vias de exportação e o terminal irá potenciar a indústria exportadora facilitando a logística das mercadorias.

O futuro Terminal da Medway em Famalicão vai servir as necessidades crescentes de transporte de mercadorias da região, com oferta de transporte ferroviário de mercadorias integrado com soluções logísticas.