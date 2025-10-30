Famalicão: Consultas gratuitas de psico-oncologia já chegaram a mais 300 famalicenses

Mais 300 consultas gratuitas de psicologia a doentes oncológicos e a familiares diretos foram garantidas, nos últimos dois anos, pela Câmara Municipal. Este serviço resulta de um protocolo estabelecido no final de 2023 com o Núcleo Regional Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro, permitindo que doentes e familiares não enfrentem sozinhos os desafios inerentes ao percurso oncológico. As consultas decorrem nos Serviços Municipais de Saúde, nos Paços do Concelho, e as marcações devem ser requeridas pelo telefone 252 320 900 ou do email saude@famalicao.pt.

Trata-se de um espaço «seguro e de confiança, onde os pacientes podem expressar as suas dúvidas, medos e vulnerabilidades, contando com o apoio de profissionais que os ajudam a compreender e a gerir as emoções associadas à doença», garante Flávia Sousa. A psicóloga da Unidade de Psico-Oncologia da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Norte nota que «as consultas são importantes em todas as fases do percurso oncológico» e que o principal objetivo é a promoção e adaptação à doença «e melhorar a qualidade de vida dos doentes e das suas famílias».

O apoio, destinado a todos os que manifestem dificuldades de natureza psicoemocional em qualquer fase do percurso da doença, inclusive em situações de luto, passa pela gestão das emoções, medos e preocupações, pela ajuda na tomada de decisões informadas ao longo do processo de tratamento, pela gestão do stress, ansiedade e depressão.

O cancro é uma das doenças com maior incidência em Portugal, estando associado a implicações a nível físico, psicológico e social. O mês de outubro é dedicado à sensibilização e consciencialização do cancro da mama e que esta quinta-feira, 30 de outubro, se assinala o Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama.