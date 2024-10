Famalicão conta com um movimento na luta pelo direito à habitação

Famalicão: Dia Mundial do Pão assinalado com debate

No Dia Mundial do Pão, os profissionais da panificação do Norte reúnem-se em Famalicão para debater os desafios do setor que se prendem com «escassez de mão-de-obra qualificada, pressão imobiliária, a necessidade de estratégias eficazes de marketing e boom turístico nas grandes cidades».

Além do debate dos problemas, os presentes vão debater ideias sobre inovação, nutrição na panificação, formação e adaptação a novos hábitos de consumo.

O encontro está marcado para esta quarta-feira, dia 16 de outubro, com início às 14h30, no auditório da Casa de Camilo, em Seide S. Miguel. A organização pertence à Associação dos Industriais de Panificação, Pastelaria e Similares do Norte – AIPAN e pelo grupo moageiro, Better Foods.

Os organizadores falam em dificuldades sentidas pelas padarias tradicionais, que têm levado ao encerramento de muitas, especialmente nos grandes centros urbanos.

Para a AIPAN como para a Better Foods, as padarias artesanais e tradicionais são mais do que estabelecimentos comerciais, «representam a cultura, a tradição, o saber-fazer e a qualidade do pão português».