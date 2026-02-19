Famalicão: Continental de Lousado produziu esta quinta-feira o pneu 450 milhões

Com mais de 2.700 empregados — grande parte dos 3.700 que a Continental tem em Portugal –, a fábrica de Lousado tem intensificado o investimento em novas máquinas e na maior automatização.
Famalicão: Mulher de 35 anos ferida após colisão entre carro e mota
Uma mulher com cerca de 35 anos ficou ferida esta quinta-feira depois da colisão entre um carro e uma mota, na Rua das Quintães, na freguesia de Nine.
O alerta foi dado por volta das 12h11 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o Hospital de Famalicão.
Famalicão: Riba d´Ave envia ao Conselho de Arbitragem lances polémicos da partida com o Turquel
A derrota do Riba d´Ave, na noite da passada terça-feira, em Turquel, provocou uma reação do clube famalicense sobre várias incidências que ultrapassam «o erro humano e colocam em causa a verdade desportiva, o respeito pelos nossos atletas e o trabalho diário de toda uma estrutura».
Em comunicado, a direção relata que a equipa «foi alvo de um conjunto de decisões que, além de erradas, revelaram uma dualidade de critérios absolutamente inaceitável num campeonato desta exigência. O lance que origina a 10.ª falta – e que dá o livre direto do 4‑3 a 40 segundos do fim – é apenas o exemplo mais gritante de um julgamento que nos penalizou de forma irreversível».
Para provar o que diz, o clube partilha vários vídeos que dão conta, por exemplo, de um stick na cara sem a sanção disciplinar adequada; rasteiras transformadas em “simulações”, penáltis por marcar, jogadores projetados contra tabelas sem qualquer ação disciplinar e, por último, a 10.ª falta num lance que dita o resultado final. «Tudo isto perante uma dupla de arbitragem onde um árbitro internacional, habituado aos maiores palcos, não conseguiu – ou não quis — impor critério, rigor e verdade às decisões do seu colega».
O Riba d´Ave enviou ao Conselho de Arbitragem uma exposição formal com todos os lances, pedindo uma análise rigorosa e medidas que impeçam que situações destas se repitam.
Famalicão: Equipa feminina visita Gil Vicente na tarde de sábado
Motivadas pela vitória, na jornada passada, sobre o Clube Albergaria, as jogadoras do FC Famalicão têm, este sábado, uma curta viagem até Barcelos. Às 15 horas, a contar para a sétima jornada da fase de apuramento de campeão nacional da 2.ª divisão, jogam no Complexo Desportivo de São Martinho, com o Gil Vicente.
Na classificação, as equipas estão separadas por três pontos, com a equipa da casa a somar 8 pontos. O FC Porto, com 13 pontos, é o líder.
Faltam sete jornada para o final da prova. O vencedor sobre à Liga BPI, enquanto que o segundo e terceiro vão disputar o playoff de promoção.
Famalicão: Três empresas do mesmo grupo recebem reconhecimento de excelência empresarial
O Grupo Melo Sousa tem vindo a receber prémios locais e nacionais que distinguem a excelência do seu trabalho, a sua relação com os trabalhadores e clientes e com o ambiente.
Destaque para o Estatuto de PME Excelência 2024, atribuído, no início deste ano, à Melo Sousa Serralharia e à Interdive, que pertencem ao Grupo. Para a Melo Sousa e a Interdive, o reconhecimento reforça a solidez do Grupo e confirma que a estratégia seguida ao longo dos anos assente na qualidade, na inovação e na responsabilidade, coloca estas empresas entre as melhores do seu setor em Portugal. Reconhece que o Estatuto PME Excelência funciona, igualmente, como um selo de confiança junto de clientes, fornecedores e parceiros financeiros.
Entretanto, no final do ano de 2025, o Grupo Melo Sousa obteve um reconhecimento triplo atribuído pelo município de Famalicão no âmbito do Made In. Foram distinguidas três empresas do grupo: Melo Sousa na categoria de Sustentabilidade Social e Económica; a Interdive recebeu na categoria de Sustentabilidade Económica e a Lincut Laser (especializada em corte e quinagem a laser de alta precisão) em Sustentabilidade Social.
Para o Grupo Melo Sousa, este triplo reconhecimento representa não apenas a validação do trabalho desenvolvido ao longo de décadas, mas sobretudo o compromisso renovado com o futuro. Entre as iniciativas que levaram ao prémio de Sustentabilidade Social e Económica destaca-se a disponibilização de um ginásio próprio, a implementação da semana de quatro dias de trabalho para equipas deslocadas, programas de reconhecimento de segurança para trabalhadores sem sinistros, e formações regulares em áreas como literacia financeira e segurança no trabalho.
Recorde-se que a Melo Sousa Serralharia, empresa âncora do grupo, celebra em 2026 o seu 35.º aniversário. Fundada em 1991 por Manuel António Melo Sousa, a empresa consolidou-se como uma referência na construção metálica na região, oferecendo serviços especializados em estruturas metálicas, caixilharias, revestimentos de fachadas e coberturas, corte e quinagem de chapa por laser, e remoção certificada de materiais com amianto.
Famalicão: Colheita de sangue na Didáxis
No âmbito do projeto da turma do curso Técnico Auxiliar de Saúde, no dia 25 de março há uma colheita de sangue na Didáxis, em Riba de Ave. A dádiva decorre entre as 9 e as 12h30, pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação, com o apoio da Associação de Dadores de Sangue de Famalicão.
Os dadores devem ter entre 18 e 69 anos, apresentar o cartão de cidadão e nas horas anteriores devem evitar alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas.
Famalicão: AFSA relata episódios de violência que promete combater com mão pesada
Insultos, arremesso de objetos, tentativas de intimidação e danos patrimoniais dirigidos às equipas de arbitragem e outros agentes desportivos envolvidos nos campeonatos concelhios, motivaram um comunicado da Associação de Futebol de Salão Amador de Famalicão. Na posição conjunta da direção e dos conselhos de disciplina e de arbitragem são relatados «um conjunto de incidentes graves» que revelam «uma preocupante degradação do ambiente desportivo, absolutamente incompatível com os princípios de respeito, lealdade e fair-play que devem nortear o futebol».
A AFSA «repudia de forma firme e inequívoca» os comportamentos que atentem contra a integridade física, moral e funcional dos agentes desportivos, «em especial das equipas de arbitragem, cuja missão é essencial ao regular funcionamento das competições».
Perante os casos que se têm verificado, o Conselho de Disciplina promete «rigor, imparcialidade e determinação na apreciação de todos os factos que lhe sejam submetidos», aplicando as sanções previstas no regulamento «sempre que se mostrem verificadas infrações disciplinares. A exigência disciplinar será reforçada sempre que a gravidade dos comportamentos o imponha».
A AFSA apela a todos os clubes, dirigentes e demais intervenientes «para que assumam plenamente o seu dever de prevenção, controlo e promoção de um ambiente de respeito institucional», sob pena de responsabilização disciplinar. «O respeito pelo jogo começa no respeito pelas pessoas e esse princípio não é negociável», avisa.
O organismo que tutela os campeonatos concelhios pede «competição saudável, formação cívica e exemplo positivo para atletas e comunidades. A violência, a intimidação e a desresponsabilização não serão toleradas», garante.