Famalicão: Continental de Lousado produziu esta quinta-feira o pneu 450 milhões

O Grupo Melo Sousa tem vindo a receber prémios locais e nacionais que distinguem a excelência do seu trabalho, a sua relação com os trabalhadores e clientes e com o ambiente.

Destaque para o Estatuto de PME Excelência 2024, atribuído, no início deste ano, à Melo Sousa Serralharia e à Interdive, que pertencem ao Grupo. Para a Melo Sousa e a Interdive, o reconhecimento reforça a solidez do Grupo e confirma que a estratégia seguida ao longo dos anos assente na qualidade, na inovação e na responsabilidade, coloca estas empresas entre as melhores do seu setor em Portugal. Reconhece que o Estatuto PME Excelência funciona, igualmente, como um selo de confiança junto de clientes, fornecedores e parceiros financeiros.

Entretanto, no final do ano de 2025, o Grupo Melo Sousa obteve um reconhecimento triplo atribuído pelo município de Famalicão no âmbito do Made In. Foram distinguidas três empresas do grupo: Melo Sousa na categoria de Sustentabilidade Social e Económica; a Interdive recebeu na categoria de Sustentabilidade Económica e a Lincut Laser (especializada em corte e quinagem a laser de alta precisão) em Sustentabilidade Social.

Para o Grupo Melo Sousa, este triplo reconhecimento representa não apenas a validação do trabalho desenvolvido ao longo de décadas, mas sobretudo o compromisso renovado com o futuro. Entre as iniciativas que levaram ao prémio de Sustentabilidade Social e Económica destaca-se a disponibilização de um ginásio próprio, a implementação da semana de quatro dias de trabalho para equipas deslocadas, programas de reconhecimento de segurança para trabalhadores sem sinistros, e formações regulares em áreas como literacia financeira e segurança no trabalho.

Recorde-se que a Melo Sousa Serralharia, empresa âncora do grupo, celebra em 2026 o seu 35.º aniversário. Fundada em 1991 por Manuel António Melo Sousa, a empresa consolidou-se como uma referência na construção metálica na região, oferecendo serviços especializados em estruturas metálicas, caixilharias, revestimentos de fachadas e coberturas, corte e quinagem de chapa por laser, e remoção certificada de materiais com amianto.