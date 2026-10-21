Na tarde desta quinta-feira, a partir das 14 horas, a Continental assinala o início da construção, na freguesia de Lousado, do novo Centro de Competências Tecnológicas. Trata-se de um investimento para o desenvolvimento e evolução de uma das maiores unidades de produção de pneus da empresa a nível mundial, mas também para a dinamização económica do concelho de Famalicão e da região.

O novo espaço irá reunir cerca de 500 colaboradores de áreas tecnológicas e proporcionar um ambiente de trabalho moderno, concebido para promover a colaboração, a investigação, a engenharia e a especialização digital.

Inaugurada em 1946 como Mabor e integrada no Grupo Continental em 1990, a fábrica de Lousado é atualmente uma das maiores unidades de produção de pneus da empresa em todo o mundo. Em Lousado, o grupo tem quatro empresas no negócio de pneus (Continental Solutions Center, Continental Pneus Portugal, Continental Indústria Têxtil do Ave e Continental Mabor). No total, emprega em Lousado mais de 3800 colaboradores.