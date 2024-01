Famalicão: Continente abre à entrada da cidade, junto ao Lidl e E.Leclerc

A contar para a jornada 15 do nacional de hóquei em patins, o FAC recebe este domingo, às 18 horas, o Sporting, enquanto que o Riba d´Ave/Sifamir é o anfitrião do Turquel, partida marcada para as 18h30, de sábado, no Parque das Tílias.

O Sporting, um dos candidatos ao título, ocupa a segunda posição, com 37 pontos, os mesmos do líder, a Oliveirense, enquanto que o FAC, com 12 pontos, é o décimo primeiro. O Turquel soma 11 pontos e está um lugar acima (12.º) do Riba d´Ave/Sifamir que tem 7 pontos.