Famalicão: Continente abre em Pousada de Saramagos até ao final do ano

No passado sábado, no 43.º Campeonato Nacional Absoluto na vertente Semi-Rápidas, João Romano lutou pelo título até ao último instante. No entanto, o empate na última sessão, com o Mestre FIDE Gustavo Ribeiro, que se sagrou campeão nacional, quedou-o a meio ponto da liderança e os critérios de desempate definiram que se classificasse em 5.º lugar (prémio monetário de 50 euros).

Na competição organizada pela Federação Portuguesa de Xadrez, com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e da Câmara Municipal de Felgueiras e que decorreu na Escola Secundária desta cidade, o Clube de Xadrez A2D fez-se representar por 15 atletas. Para além de João Romano, Carlos Novais lutou, também, por um lugar no pódio absoluto, mas não foi feliz na derradeira sessão e terminou em 21.º lugar com 6,5 pontos. A Mestre FIDE feminina Inês Silva, regressada do torneio aberto mais forte de Portugal, 17.º Festival Internacional de Xadrez da Figueira da Foz, classificou-se em 35.º lugar absoluto (2.º lugar feminino nacional) e, com os mesmos 6 pontos, José Pinto (sub-14) e Diogo Lopes (sénior) posicionarem-se em 46.º e 51.º lugares, respetivamente.

A delegação do CX A2D foi composta por mais 1 atleta veterano, 1 atleta sénior e 8 jovens atletas que tiveram prestações individuais dignas de destaque.

No domingo realizou-se a quinta sessão do mais importante torneio individual realizado no distrito: Campeonato Distrital Absoluto Individual AXDB. A delegação do Clube de Xadrez A2D faz-se representar por 18 atletas e o grande destaque, até ao momento, vai para os irmãos Luís Romano e João Romano que partilham a liderança com Tomás Santos (VSC): 4 vitórias e 1 empate. No entanto, quando faltam duas sessões, Carlos Novais e o jovem sub-14 José João Pinto poderão ter uma palavra a dizer nas partidas decisivas que se realizarão nas tardes dos dias 26 de novembro e 1 de dezembro, na Ludoteca da Estufa em Braga.