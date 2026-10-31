É sem qualquer precipitação quanto à definição do seu futuro que Ricardo Silva vai novamente a jogo – e novamente em Braga – na condição de interino. O treinador que nos dois jogos em que esteve à frente da equipa, após a saída de Carvalhal, trouxe de Vila do Conde um goleada, 0-4, imposta ao Rio Ave e, na quinta-feira passada foi a Braga e trouxe um Famalicão dentro da final four da Taça da Liga, não se apresenta “embriagado” com o sucesso. Pelo contrário, revela-se tranquilo.

Este sábado, na conferência de antevisão ao jogo com o Braga – este da décima jornada da I Liga – o treinador deu conta de conversas diárias com o presidente da SAD, Miguel Ribeiro, e nota que «estamos em perfeita sintonia. Aconteça o que acontecer, tanto ele como eu estamos focados em definir o melhor para o clube. Percebo que para fora pareça uma situação de indefinição, mas é algo em que ambos estamos confortáveis e não queremos precipitar coisas. Este registo de interino provavelmente vai prolongar-se até que o presidente entenda que há um caminho e uma decisão para tomar. E quando acontecer será com naturalidade. E qualquer que seja a decisão, estará salvaguardado, de certeza, o futuro do Famalicão».

Sobre o adversário que eliminou da Taça da Liga, espera novo jogo difícil e avança que «poderá haver a necessidade de gerir, desta ou daquela forma», a equipa que possa apresentar, até porque terá pela frentre «um jogo diferente e, como tal, exige uma abordagem diferente. A gestão que o Braga possa ou não fazer, honestamente não me preocupa». O que lhe tira o sonho, reconhece, «é a forma como tenho de lidar com a minha equipa e as escolhas que terei de fazer. Toda a envolvência do jogo será diferente. Amanhã chegaremos lá como a equipa que lhes roubou algo; eu percebo isso. Se estivesse do lado de lá, pensaria que seria o dia de dar algo aos adeptos. Mas nós também estamos preparados para chegar lá e fazer o que temos de fazer, mediante o que planeámos e trabalhámos».

Ricardo Silva, que já tinha agradecido a Carvalhal pela forma como o considerou dentro da estrutura técnica, esteve na equipa técnica do anterior treinador e «identifiquei-me totalmente com Hugo Oliveira». Questionado pela CIDADE HOJE de que no “seu” Famalicão havia muito de Hugo Oliveira, Ricardo notou que o privilégio de ter estado um ano e meio o treinador que hoje está nos franceses do Estrasburgo «permitiu-me aprender muito sobre a ideia que eu já tinha e perceber de que forma se coloca uma equipa a jogar este jogo desta forma. Tenho muito do mister Hugo Oliveira, sem dúvida e estar-lhe-ei sempre grato».

Braga (11 pontos) e Famalicão (10 pontos) jogam na noite deste domingo, a partir das 20h30, no Estádio Municipal de Braga. O jogo é da décima jornada da I Liga.