Pelo décimo ano consecutivo, o Município de Famalicão voltou a ser distinguido pelo trabalho desenvolvido nas áreas do desporto e da sustentabilidade ambiental.

O selo “Município Amigo do Desporto” valoriza as boas-práticas ambientais e o compromisso com o desenvolvimento sustentável.

O Município está, ainda, entre os 10 melhores na Promoção da Educação Ambiental e foi considerado o terceiro melhor em Produção e Recolha Seletiva e Valorização de Resíduos Urbanos, distinções que valeram à autarquia a Bandeira Verde ECOXXI 2026.

A distinção chega através da plataforma Cidade Social que avalia os municípios que desenvolvem políticas e iniciativas de promoção da atividade física, inclusão, formação técnica e sustentabilidade desportiva.