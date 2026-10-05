A Casa do Artista Amador, no Louro, já tem definida a programação para esta semana e o primeiro momento é quarta-feira, 7 de outubro, às 21h30, com o Café Filosófico. O convidado é o professor José Armando para uma conversa de entrada livre “A Propósito de “alguma coisa” Trilogia dos propósitos”.

Na quinta-feira, às 22 horas, Stand Up Comedy, com Pedro Miranda & Convidados, a 5 euros a entrada. Na sexta-feira, à mesma hora e também a 5 euros, música soul & jazz pela Pianomenta.

Para a noite de sábado, às 21h30, está agendado um Tribute Power Fest, com as bandas Black Magnetic e Sikamikanico a prestar tributos aos Metallica e Red Hot Chili Peppers. A entrada é 12,50 euros.

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